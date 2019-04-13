قفزة "جي بي مورغان" تمنح دعماً قويا للأسهم الأميركية

صعدت #الأسهم_الأميركية بفضل مكاسب قوية لأسهم جي بي مورغان، أكبر بنك أميركي، هدأت المخاوف من أن موسم أرباح الشركات للربع الأول قد تكبح موجة صعود قوية لبورصة وول ستريت.

وقفزت أسهم #والت_ديزني 11.5 بالمئة وهو ما أعطى دفعة كبيرة للمؤشرين #داو_جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 269.22 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 26412.27 نقطة، بينما صعد ستاندرد آند بورز 19.12 نقطة، أو 0.66 بالمئة ليغلق عند 2907.44 نقطة.

وأغلق المؤشر #ناسداك المجمع مرتفعا 36.81 نقطة، أو 0.46 بالمئة، إلى 7984.16 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على تباين مع صعود ستاندرد آند بورز 0.51 بالمئة وناسداك 0.57 بالمئة في حين تراجع داو جونز 0.05 بالمئة.