سابقة في السوق السعودية.. شركة تتراجع عن توزيع الأرباح!

أصدر مجلس إدارة " #العقارية " السعودية قرارا بتعديل توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2018 لتكون التوصية عدم توزيع أرباح عن العام المالي 2018.

ويأتي ذلك بسبب انخفاض رصيد الأرباح المبقاة إلى الحد الذي لا يمكن صرف أرباح للسنة المالية 2018.

تجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم عرض التوصية على الجمعية العامة للتصويت عليها والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأوضح الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، أن هذا القرار يعتبر سابقة في #السوق_السعودية، مرجعا ذلك إلى مفاوضات كانت تتم بين مجلس إدارة الشركة والمحاسب القانوني حول قيمة المخصص الذي أعلن عنه في نتائج الشركة للعام 2018 وعن أسباب وجود هذا المخصص.

ووصف السعيد هذا الموقف بـ"المتسرع"، لطالما كان هناك مفاوضات تجرى مع المحاسب القانوني حول احتساب المخصص، كان من الواجب على شركة "العقارية" أن تتروى قبل إعلان توزيع الأرباح في يناير 2019، حتى تتأكد من قدرتها على مثل هذه التوصية.

وتكبدت الشركة #العقارية_السعودية ، خسائر بـ183 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 132 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض مجمل الربح بنسبة 11% بسبب انخفاض المبيعات بنسبة 5% نتيجة إلى انخفاض نسبة الوحدات المؤجرة وذلك بسبب التأثر بمشروع النقل العام وارتفاع تكاليف الإيرادات بحوالي 6% ومن أهمها ارتفاع الاستهلاك ومنافع الموظفين التشغيلية.

- انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 73% بسبب زيادة المصاريف الإدارية والعمومية نتيجة التوسع في الاستثمار في الشركات التابعة وتطبيق المعيار الدولي رقم 9 الخاص بالأدوات المالية، مما أدى إلى احتساب وتقدير مخصصات انخفاض موجودات مالية بمبلغ 240 مليون ريال تقريباً حملت على قائمة الدخل للعام المالي 2018م.

- الزيادة في أعباء المصاريف القروض البنكية و #مصاريف_التحوط بنسبة 133%.