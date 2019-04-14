ENBD: بيع أسهم خيار زيادة التخصيص في اكتتاب "نتورك"

قال بنك "الإمارات دبي الوطني " إنه استكمل بيع أسهم خيار زيادة التخصيص البالغة 15.3 مليون سهم بسعر 435 بنسا للسهم في اكتتاب "نتورك إنترناشيونال"، مشيراً إلى أن مبلغ البيع بلغ 66.55 مليون جنيه إسترليني.

وأشار البنك في بيان له على سوق دبي المالي إلى أنه تم منح شركة " #سيتي_غروب غلوبال ماركتس" حق استخدام خيار التخصيص الزائد بنسبة 15% من حجم اكتتاب شركة "نتورك إنترناشيونال".

وكان بنك_الإمارات_دبي_الوطني قد أكد أنه باع نصف حصته البالغة 51% في شركة "نتورك إنترناشيونال" من خلال إدراج ثانوي في بورصة لندن لجزء من الحصة وبيع جزء آخر لشركة "ماستركارد".

وقد بلغت قيمة الصفقة 725 مليون دولار، أي ما يقيّم كامل شركة #نتورك_إنترناشيونال بـ2.9 مليار دولار.

وهو ما يعني أن بنك الإمارات الوطني باع حصته قرب الحد الأعلى لتقديرات المحللين لتقييم الشركة الذي كان عند 3 مليارات دولار وبذلك يحتفظ بنك الإمارت دبي الوطني بحصة 25.5% في الشركة.