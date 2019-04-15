الإسترليني يصعد فوق 1.31 دولار والأعين على محادثات بريكست

ارتفع #الجنيه_الاسترليني فوق 1.31 دولار اليوم الاثنين، لكن التعاملات اتسمت بالهدوء في غياب أي تطورات كبيرة تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وانحسرت تقلبات الاسترليني منذ أعلن قادة الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية الأسبوع الماضي عن تأجيل الانفصال لفترة تصل إلى 6 أشهر.



بدد ذلك الخطر الفوري لخروج دون اتفاق، لكنه أثار إمكانية استمرار عدم التيقن في بريطانيا لأشهر في ظل ما يواجهه السياسيون من صعوبة في اتخاذ قرار الانفصال من عدمه وكيفية الخروج من #الاتحاد_الأوروبي .



وقال #وزير_الخارجية_البريطاني جيريمي هنت اليوم إن المحادثات بين الحكومة وحزب العمال المعارض للتوصل إلى توافق بخصوص خطة الانفصال هي محادثات بناءة بشكل أكبر من التصور السائد.



وزاد الاسترليني 0.3% إلى 1.3100 دولار بحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش.

وفي مقابل اليورو، انخفضت #العملة_البريطانية قليلا إلى 86.27 بنس لليورو.