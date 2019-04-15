الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع

هبطت أسعار #الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الاثنين، إذ عززت بيانات صينية قوية الأسهم وقلصت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.



وتراجع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1288.83 دولار للأونصة بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل عند 1286.44 دولار. ونزلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1291.60 دولار للأونصة.



وقالت مارجريت يانج محللة الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس بسنغافورة "أسعار الذهب تتراجع بفعل تحسن بيانات #الاقتصاد_الكلي مما يشجع على المخاطرة".



وأضافت يانج أنه من بين العوامل التي تضغط على #أسعار_الذهب بيانات نمو الائتمان والتصدير من الصين التي جاءت أفضل من المتوقع، إلى جانب بداية إيجابية لموسم إعلان النتائج في الولايات المتحدة وآمال بحل الخلاف التجاري الأميركي الصيني.



ويعاني الذهب، الذي عادة ما ينظر إليه كأداة تحوط في حالات الضبابية الاقتصادية والسياسية، مع الين الياباني عند الإقبال على المخاطرة.



وحوم الين قرب أدنى مستوياته هذا العام في ظل مؤشرات إضافية على استقرار في الاقتصاد الصيني.



وأظهرت بيانات من #الجمارك_الصينية يوم الجمعة ارتفاع صادرات البلاد 14.2% عن مارس مقارنة بها قبل عام، وهو أقوى نمو في 5 أشهر.



وقال وانغ تاو، المحلل الفني لدى رويترز إن المعدن الأصفر قد يعود إلى المستوى المتدني الذي وصل إليه في الرابع من أبريل عند 1280.59 دولار للأونصة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% عند 14.93 دولار للأونصة.



وزاد السعر الفوري للبلاتين 0.3% إلى 888.65 دولار للأونصة، بينما نزل البلاديوم 0.1% إلى 1369.85 دولار للأونصة.