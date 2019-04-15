ترمب يصف رفع الفائدة بالقاتل..فهل بدأ مرحلة جديدة من الضغط؟

عاد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إلى الهجوم على الفدرالي مجددا. رغم تغيير الفدرالي سياساته في الفترة الأخيرة، باتخاذه مسارا أكثر هدوءا في رفع أسعار الفائدة.

حيث نشر #الرئيس_الأميركي تغريدة قال فيها، إن مؤشرات البورصة أقل بما يتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف نقطة، مما يجب أن تكون عليه الآن، بسبب قرارات البنك المركزي.

وأضاف الرئيس أن تشديد السياسة النقدية أصاب #الاقتصاد_الأميركي في مقتل، وأن البنك كان عليه أن يتخذ مسارا مختلفا تماما.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من تدخلات الرئيس الأميركي المتزايدة في السياسات النقدية، وحول استقلالية #الفدرالي والبنوك المركزية الأخرى، أطلقها صناع السياسات النقدية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.