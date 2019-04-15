مكلية الأجانب في سوق الأسهم السعودية ترتفع لـ5.5%

أظهر التقرير الأسبوعي لسوق #الأسهم_السعودية، المنتهي في الحادي عشر من أبريل، أن #مشتريات_الأجانب قاربت 2.17 مليار ريال مقابل مبيعاتهم التي تجاوزت بقليل 956 مليون ريال. وبلغ صافي شراء الأجانب أكثر من 1.2 مليار ريال.

أما قيمة ملكية الأجانب، كما بنهاية الحادي عشر من أبريل فقد بلغت 117 مليارا و250 مليون ريال، تمثل نحو 5.5% من قيمة الأسهم المملوكة من قبل المستثمرين في السوق.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلاً من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وفي يونيو 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين " #فوتسي_راسل " FTSE Russell، و"إس آند بي داو جونز" S&P DJI للأسواق الناشئة، يوم 18 مارس الماضي، وذلك بحسب أسعار الإقفال الخميس 14 مارس.

وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس وتمثل المرحلة الأولى 10 في المئة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر " #إس_آند_بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المئة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وقررت "فوتسي راسل" في 28 مارس 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في مارس 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.