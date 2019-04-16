سوق السعودية تخترق 9100 نقطة وترقب لأكبر طرح في 5 سنوات

أغلق مؤشر #الأسهم_السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 51.42 نقطة ليقفل عند مستوى 9139.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد #الأسهم_المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

ويترقب السوق أول #طرح_أولي تقدر قيمته بأكثر من 2.5 مليار ريال، بعد موافقة هيئة السوق المالية لشركة #المراكز_العربية على طرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام، بما يعادل 95 مليون سهم.

وتأمل الشركة جمع مليار ريال ليكون الاكتتاب الأول منذ طرح NCB في العام 2014 بهذه الحجم الكبير والذي سيكون الأكبر الذي تشهده السوق منذ فترة 5 سنوات.

ويشتمل الطرح على 65 مليون سهم، من الأسهم الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين، إضافة إلى 30 مليونا من الأسهم الجديدة التي ستصدرها الشركة عن طريق زيادة رأس المال.

تقدير طرح المراكز العربية

وقال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن "التحليل المبدئي لحجم 20% من رأسمال الشركة يقدر في حدود 2.5 مليار ريال ويعتبر حجم كبير جداً مقارنة مع الطروحات التي جرت خلال السنوات القليلة الماضية".

وأشار إلى وجود "مديونية بحدود 7 مليار ريال حصلت عليها شركة المراكز العربية، العام الماضي وسوف تكلف إيرادات الشركة كثيرا مع ارتفاع سعر الفائدة"، موضحاً "تقييم الطرح لا يمكن الا برؤية القوائم المالية للشركة للسنوات الثلاث الماضية، والقيام بتقييم الإيرادات وتطورها، ودراسة تطور الدين وبالتالي نحكم على السعر المستهدف".

وحول قطاع التسوق والمراكز التجارية، قال الرقيب إن "الوكالات العالمية لم تعد هي عنصر الجذب الرئيسي كما كان في السابق، بخاصة مع توجه المتسوقين أكثر إلى التجارة الإلكترونية والشراء عبر قنوات (أون لاين)" موضحاً أن شركة #فواز_الحكير المالكية لشركة #المراكز_العربية تخطط لإغلاق بعض المتاجر لديها وتستثمر بالتقنية والبيع أون لاين.

وقال إن الأسواق تحولت إلى أسواق جذب بواسطة الترفيه، و "إذا لم يكن المركز التجاري مهيئاً للجذب ووسائل الترفيه إضافة إلى الملاهي ودور السينما والنشاطات الكبرى للصغار والكبار وعوامل تتواكب مع النظرة المستقبلية لقطاع الترفيه في السعودية، فإن الشركات ستواجه مصاعب وعليها تغيير سياسات عملها".

وأعرب عن اعتقاده بأن "كثيرا من المراكز التجارية سوف تعاني إذا لم تهتم بجانب #التجارة_الإلكترونية والمراكز العربية لديها 4 مراكز تحت الإنشاء في الوقت الحالي".

صكوك السعودي للاستثمار

وفي سؤاله عن إصدار بنك الاستثمار السعودي من الصكوك بقيمة 215 مليون ريال، قال إن "تراجع ودائع العملاء أثر على محفظة التمويل والاصدار يعزز قاعدة رأس المال للتوافق مع معايير بازل 3 لتدعيم جزء من راس المال ورأس المال المساعد".

وبشأن تغيير أسم شركة مجموعة الطيار القابضة للسفر إلى مجموعة سيرا القابضة، قال الرقيب إن هذا التغيير يتواكب مع توسعات الشركة في عدة تطبيقات ومجالات كثيرة، مثل الفندقة بجانب التغير الهيكلي في الشركة".

وفي جلسة اليوم بسوق الأسهم السعودية، كانت أسهم شركات الدريس، رعاية، معادن، الإنماء، والحكير الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تشب، أليانز إس إف، زجاج، الأبحاث والتسويق, وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.98% و 3.55% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، الراجحي, التصنيع, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, دار الأركان، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 5.38 نقطة ليقفل عند مستوى 3620.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 131 ألف سهم تقاسمتها 264 صفقة.