كل ما تريد معرفته عن اكتتاب شركة المراكز العربية

انطلق اكتتاب الأفراد في 10%، من أسهم شركة #المراكز_العربية بسعر 26 ريالا للسهم الخميس وليوم واحد فقط.

المراكز العربية أعلنت أنها ستستخدم صافي متحصلات الطرح المستحقة للشركة لتخفيض الديون و(إذا كان هناك أي فائض) لأغراض عامة للشركة.

وتعمل الشركة بمجال تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز التجارية العصرية في المملكة العربية السعودية، وتضم حالياً 19 مركزاً تجارياً عالي الجودة بمساحة إجمالية قابلة للإيجار تبلغ نحو 1.1 مليون متر مربع.

تعد أكبر مشغّل لمراكز التجارية في المملكة، حيث تتوزع أصولها في مواقع استراتيجية عبر 10 مدن، وتستأثر بحصة سوقية تبلغ 14% في المدن الرئيسية الأربعة والتي تضم الرياض، جدة، منطقة الدمام الحضارية ومكة المكرمة.

تتمتع المراكز العربية بحجم عمليات يتجاوز الضعف عن أقرب منافسيها في المملكة.

حققت الشركة تقدما على مدار السنوات الـ 17 الماضية مع تسجيل نمو مستدام منذ تأسيسها. واستهلت مسيرتها عام 2002 مع تشغيل مركز تجاري واحد فقط، واستمرت بالنمو منذ ذاك الحين لتصبح وجهة بارزة في المملكة مع تشغيل 19 مركزاً تجارياً تستقطب بمجملها نحو 109 ملايين زائر سنوياً.

تمتلك عدداً من الأصول المتنوعة والعالية الجودة، عبر مجموعة من المراكز التجارية الإقليمية والمحلية التي تحتضن أكثر من 1000 علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية.

وتشغّل المراكز العربية عدداً من المراكز التجارية في المملكة مثل مول العرب (جدة) ومول الظهران والنخيل مول (الرياض).

تخطط الشركة لتوسيع نطاق حضورها على المدى القريب عبر إضافة 4 مراكز تجارية جديدة وإنجاز عملية توسعةخلال 12 شهرا القادمة، ومن المتوقع أن ذلك سيزيد مساحتها الإجمالية القابلة للإيجار إلى 1.38 مليون متر مربع.

وعلى المدى المتوسط، تشتمل خطة الشركة افتتاح 5 مشاريع بمساحة إجمالية قابلة للإيجار تبلغ حوالي 355.000 متر مربع، والتي سيتم إكمالها ابتداءاً من السنة المالية 2021.

حققت المراكز العربية نمواً مع زيادة إيراداتها من 511 مليون دولار أميركي في السنة المالية 2016 إلى 576 مليون دولار في 2018 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.2%. كما سجلت هامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 64.9% ليصل إلى 374 مليون دولار في 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية أوليفييه نوغارو "سيمكّننا الاكتتاب من تحقيق استراتيجيتنا للنمو. مع امتلاكنا عدداً من الأصول والتي تضم 19 مركزاً تجارياً – إلى جانب افتتاح 4 مراكز جديدة وعملية توسعة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وأيضاً تطوير 4 مواقع أخرى مع عملية توسعة إضافية على المدى المتوسط".

تضم قائمة كبار المساهمين في الشركة الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة حاليًا، هم: فواز عبدالعزيز فهد الحكير، وسلمان عبدالعزيز فهد الحكير، وعبد المجيد عبد العزيز الحكير، وشركة الفريدة الأولى، وشركة الفريدة الثانية، وشركة الفريدة الثالثة وشركة فاس العقارية (يشار إليهم مجتمعين "كبار المساهمين"). ويحظر على كبار المساهمين التصرف في أسهمهم لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق.