أسهم أوروبا تهبط من أعلى مستوى بـ8 أشهر

نزلت #الأسهم_الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في 8 أشهر في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقول فيه المحللون إن من المبكر للغاية الحديث عن تعاف في #الصين على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة أفضل من التوقعات في الربع الأول من العام.



وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد مكاسب لخمس جلسات على التوالي.



وانخفض سهم مجموعة بي.اتش.بي 2.7% ليضغط بقوة على المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني والمؤشر ستوكس 600 حيث خفضت أكبر شركة تعدين في العالم توقعاتها لإنتاج الحديد الخام بعد يوم من تقليص منافستها ريو تينتو تقديرات إنتاجها، بحسب ما ورد في "رويترز".



ونزل مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.4%.



وارتفعت #أسهم_روش 1.2% بعد أن زادت شركة صناعة الأدوية السويسرية توقعاتها للعام 2019 عقب مبيعات فاقت توقعات المحللين في الربع الأول.



وصعدت أسهم كومرتس بنك 2.6% بعد أن قالت وسائل إعلام إن بنك آي.ان.جي الهولندي انضم لقائمة عارضي الاندماج مع البنك الألماني عقب مساع مماثلة من #دويتشه_بنك و #أوني_كريديت الإيطالي.