سوق السعودية تخترق مستوى 9230 نقطة بتداولات مرتفعة

واصلت سوق #الأسهم_السعودية اختراقها مستويات جديدة لأول مرة منذ نحو 4 سنوات، فوق مستوى 9230 نقطة، وسط تداولات هي الأعلى في شهر.

المؤشر الرئيسي للسوق أنهى تعاملات اليوم الثلاثاء مرتفعا بنسبة 1.08%، إلى مستوى 9238 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال، وأحجام 166.6 مليون سهم.

ويعتبر هذا المستوى الأعلى منذ إغلاق جلسة 26 يوليو 2015.

وسجلت أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والخليج للتدريب، السعودي الفرنسي، وساب، والجوف الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات اتحاد الخليج، والأسمنت السعودية، والخزف السعودي، وجازادكو، وسدافكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.07% و4.84%.

وجاءت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، و #زين السعودية، ودار الأركان، وكيان السعودية على رأس الأكثر نشاطا بالكمية، كما جاءت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والجزيرة، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 3.77 نقطة ليقفل عند مستوى 3624.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 ألف سهم تقاسمتها 160 صفقة.