الذهب يهبط لأدنى مستوى في 2019.. لهذا السبب

انخفضت أسعار #الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية ديسمبر كانون الأول اليوم الخميس، وسط مؤشرات على أن الاقتصاد العالمي ربما لا يتدهور بالدرجة التي كانت متوقعة من قبل، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على المخاطرة قبل نشر مجموعة من البيانات الاقتصادية.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1272.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل إلى 1270.99 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ 27 ديسمبر كانون الأول.



وفقد #المعدن_الأصفر منذ بداية الأسبوع 1.4% من قيمته، ويتجه لتسجيل رابع انخفاض أسبوعي على التوالي. ومن المقرر أن تغلق أغلب الأسواق في 19 أبريل نيسان بمناسبة الجمعة العظيمة، بحسب ما ورد في "وريترز".



وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2% إلي 1274.50 دولار للأونصة.



ومن بين سلسلة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، صدرت بيانات في الولايات المتحدة والصين هدأت من المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وقوضت جاذبية الذهب باعتباره ملاذا آمنا.



فقد نما الاقتصاد الصيني بوتيرة مستقرة في الربع الأول، مخالفا التوقعات التي أشارت لمزيد من الضعف، بينما انخفض العجز التجاري بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر في فبراير شباط، وهو ما عزز النمو الاقتصادي للبلاد في الربع السابق.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 14.95 دولار للأونصة، في حين زاد البلاتين 0.2% إلى 885.15 دولار للأونصة.

وهبط #البلاديوم 0.5% إلى 1394.35 دولار للأونصة، بعد أن قفز بنسبة 3.9% إلى أعلى مستوى في أسبوعين مسجلا 1406.81 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.