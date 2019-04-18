سوق دبي المالي: 3 إدراجات في البورصة قريبا

أوضحت #سوق_دبي_المالي، أن 3 شركات تخطط للإدراج في البورصة قريبا.

وأشارت إلى أن الشركات تعمل في مجالات خدمات النفط والغاز، والخدمات الصحية.

وكان آخر إدراجات سوق دبي هو اكتتاب " #إعمار_للتطوير " في نوفمبر 2017، والذي جمعت فيه الشركة مليارا وثلاثمئة مليون دولار.

وتعمل #سوق_دبي على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الشركات على الإدراج في البورصة.

كما تدرس السماح لشركات المناطق الحرة بالإدراج في سوق دبي، بجانب العمل على زيادة نسبة تمثيل قطاعات السياحة والتجزئة، إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية في الشركات المدرجة.