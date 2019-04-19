البورصات العربية تستجيب لخطط التحفيز وهذه هي النتيجة

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات أسبوعية نشطة ساهمت في الوصول إلى مستويات سعرية جديدة وتجاوزت معها حواجز مقاومة تقليدية مدعومة بمستويات سيولة مرتفعة، كما سجل عدد كبير من الأسهم المتداولة ارتفاعات جيدة لم تسجل منذ فترة زمنية بعيدة.

فيما لم تسجل المضاربات وموجات جني الأرباح أي جديد لتحافظ على وتيرتها وحيز تأثيرها على قيم السيولة والاغلاقات السعرية والتي جاءت في ظل تحسن تدريجي مسجل على شهيه المتعاملين لدى المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى مرتفع من الأداء وتوقعات أكثر بالدخول في عمليات جني أرباح خلال التداولات القادمة.

وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن التوجهات والقرارات ذات العلاقة بزيادة سقوف الملكية الأجنبية على الأسهم المدرجة وتملك العقارات في المناطق الاستثمارية ستحدث الكثير من التغيرات على الأداء العام للبورصات وعلى أداء الشركات المدرجة وكذلك قيم السيولة المتداولة.

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التوجهات ستتركز على شركات ذات أوزان ثقيلة وتنتمي إلى قطاعات ذات أهمية كبرى في الأداء المالي والاقتصادي وتتمتع بقيم سوقية ومراكز مالية ضخمة وقوية ونتائج أداء تتجاوز التوقعات في الغالب، وبشكل خاص شركات القطاع المصرفي والعقاري وقطاع البتروكيماويات وغيرها من القطاعات الحيوية، وبالتالي فإن سقوف التوقعات ستسجل المزيد من الارتفاع للنتائج التي يمكن الوصول إليها ضمن هذا الاتجاه.

وفي الإطار يبدو الحراك الخاص بخطط الإدراج وارتفاع وتيرة الاكتتابات المعلن عنها وتلك التي في طور التنفيذ قد بدأت تؤثر إيجاباً على قرارات المتعاملين لدى الأسواق وتقود تفضيلاتهم الاستثمارية وتدفعهم لضخ المزيد من السيولة كون هذه التوجهات تعني في الأساس توفير فرص استثمار جديدة وجيدة وقابلة للنمو في المستقبل.

وبالتالي فإن جدوى الاستحواذ على حصص من الأسهم الجديدة المدرجة سيكون إيجابياً على مستوى الأفراد والمؤسسات في حين أن الحراك الإجمالي سيؤدي إلى استمرار تحسن النشاط المالي والاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تتجاوز المستهدفة.

وأشار "السامرائي" إلى أن إجمالي الحراك المسجل لدى أسواق المال الإقليمية يتأثر بالعوامل الأساسية، وفي مقدمتها أسعار النفط والاكتتابات بالإضافة إلى التطورات ذات العلاقة بترقية المؤشرات والانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

واللافت هنا أيضاً أن الارتفاع المسجل على قيم السيولة لدى عدد من بورصات المنطقة في الفترة الأخيرة يعود إلى تدفق الأموال الأجنبية إلى أسواق الأسهم في المنطقة والتي تقودها مؤسسات ومستثمرين على قدر كبير من المعرفة والخبرة في هذا المجال، الأمر الذي يتطلب المزيد من الحذر من قبل المستثمرين الأفراد بشكل خاص. حيث إن استمرار ارتفاع السيولة سيسهل عملية التخارج للاستثمارات الخارجية في مراحل ارتفاع الأسعار وتبقى الاستثمارات المحلية تواجه تبعات نقص السيولة ومواجهة قيعان سعرية جديدة.