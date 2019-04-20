38 شركة سعودية أسهمها تقل عن سعر الاكتتاب.. تعرف عليها

أدرجت 70 شركة وصندوقا عقاريا أسهمها في سوق #الأسهم_السعودية منذ عام 2009 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بمتحصلات اكتتاب بلغت نحو 61.06 مليار ريال.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" فإن بيانات الموقع الإلكتروني لشركة #السوق_المالية السعودية "تداول"، تظهر أن نحو 54 في المائة "38 شركة" من الشركات التي أدرجت في 10 أعوام، تسجل أسعار أسهم أقل من سعر الطرح أو سعر الاكتتاب، وذلك عند مقارنة سعر سهم كل شركة -إغلاق يوم الخميس الماضي- في سعر الاكتتاب، وراوحت نسبة التراجع ما بين 1.7 في المائة إلى 88.2 في المائة.

ومن الشركات التي سجلت أسعار أسهم أقل من سعر #الطرح أو سعر #الاكتتاب 11 شركة سجلت تراجعا نسبته أعلى من 50 في المائة، وهم: شركة "الخضري" بنسبة 88.2 في المائة، و"شاكر" بنسبة 82.9 في المائة، و"الصناعات الكهربائية" بنسبة 66.6 في المائة، و"سيرا القابضة" "الطيار قديما" بنسبة 66 في المائة.

وذلك علاوة على "مجموعة عبدالمحسن الحكير" بنسبة 65.9 في المائة، و"تكوين" بنسبة 65.8 في المائة، و"بوان" بنسبة 59.7 في المائة، و"السريع" بنسبة 55.9 في المائة، و"لازوردي" بنسبة 55.2 في المائة، و"أسواق المزرعة" بـ51.7 في المائة، و"أسلاك" بنسبة 51.3 في المائة.

وهناك شركتان ألغيتا من الإدراج وهما "الاتصالات المتكاملة" التي طرحت للاكتتاب في 2011 بسعر طرح قدره عشرة ريالات، وشركة "وقاية للتأمين"، طرحت للإدراج في عام 2009 بسعر طرح قدره عشرة ريالات.

في حين توجد شركة موقوفة عن التداول وهي "اتحاد عذيب للاتصالات" من تاريخ 28 يونيو 2018، وقد أدرجت في عام 2009 بسعر طرح عشرة ريالات للسهم وآخر إغلاق لها كان سعر السهم 5.35 ريال للسهم، أي أقل من سعر الطرح بنحو 46.5 في المائة.

في المقابل، سجلت 41 في المائة من الشركات التي أدرجت في الأعوام العشرة "29 شركة" أسعار أسهم أعلى من سعر الطرح وراوحت النسبة ما بين 0.4 في المائة حتى 572 في المائة.

وسجلت ثماني شركات نموا نسبته فاقت الـ100 في المائة في سعر سهمها مقارنة بسعر الطرح، وهم " متلايف أيه أي جي العربي" بنسبة 126.6 في المائة و"الوطنية للتأمين" بنسبة 140.2 في المائة، و"بروج" بنسبة 141 في المائة.

وذلك علاوة على "أكسا" بنسبة 160.5 في المائة، و"تشب" "آيس قديما" بنسبة 170 في المائة، و"بتروكيم" بـ181.5 في المائة، و"العالمية للتأمين" بـ229.5 في المائة، و"تكافل الراجحي" بنسبة 572 في المائة.