الأسهم السعودية تواصل التحليق فوق أعلى مستوى بـ 4 سنوات

واصلت سوق #الأسهم_السعودية الصعود القوي، مع تسجيل المؤشر العام للسوق، أعلى مستوياته منذ 4 سنوات مع الدخول التدريجي للشركات الكبرى تحت مظلة مؤشرات الأسواق الناشئة من #فوتسي_راسل و "إم أس سي آي".

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 43.14 نقطة ليقفل عند مستوى 9239.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 119 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 91 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

لماذا البنوك والاتصالات؟

وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، محمد العمران، في مقابلة مع "العربية" إن قطاعي الاتصالات والبنوك يقودان مرحلة التفاؤل الكبيرة التي تدفع مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى مواصلة تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة هي الأعلى منذ نحو 4 سنوات.

وأضاف أن نتائج شركات الاتصالات، تعكس مدى استفادة تلك الشركات، من انخفاض مصروفاتها نتيجة تسوية الرسوم الحكومية، وخفضها من نسبة 15% إلى 10%، وهذا "تحفيز ودعم قوي جدا من حكومة المملكة لشركات الاتصالات". واعتبر أن قطاعي البنوك والاتصالات سيكونان من أكبر المستفيدين من ترقية سوق السعودية على مؤشرات الأسواق الناشئة.

ووصف العمران التحفيز المقدم لشركات الاتصالات في السعودية بأنه "تحفيز مشروط لأن الشركات ملزمة في المقابل بالاستثمار في اللبنى التحتية وبخاصة الألياف الضوئية وبدأت الشركات تجني ثمار الدعم والتحفيز الذي سيكون الجميع مستفيدون منه على مستوى المستخدمين والشركة والحكومة بتحقيق تطوير الخدمات".

شرارة التفاؤل بالبنوك

وبالنسبة للقطاع المصرفي قال العمران إن نتائج مصرف الإنماء توصف بأنها "شرارة التفاؤل المستمر وبقوة في القطاع المصرفي، فالإنماء يسجل مستويات قياسية في تداولات سهمه من حيث الارتفاع بنسبة قاربت 5% وبأعلى سيولة بالمقارنة مع القطاع المصرفي".

وقال إن نتائج مصرف الإنماء "تعطي صورة غير مباشرة بأن القطاع المصرفي ستكون نتائجه أكثر من رائعة بخاصة مع التفاؤل بترقية السوق من #فوتسي_راسل خلال أيام، وسيكون القطاع المصرفي محل اهتمام وتركيز من المحافظ الأجنبية وأيضا سيكون قطاع الاتصالات بذات الاهتمام.

وتوقع أن تسجل المصارف السعودية، نمواً في منح القروض، بجانب توقعات بارتفاع الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، مؤكدا أن "بنوك السعودية لديها مرونة سريعة وقدرة على استغلال الفرص المتاحة وإذا كان هناك فرص في الإقراض فستتحرك بسرعة، بخاصة مع زيادة الطلب على التمويل العقاري، ومع وجود خيارات تعزز إدارة السيولة مثل الصكوك والسندات". وقال إن "البنوك ستلبي إصدارات السندات والصكوك المقبلة بصورة مرنة".

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وفي تداولات اليوم الأحد، كانت أسهم شركات الخضري، الإنماء، اتحاد الاتصالات، الأحساء، أسمنت اليمامة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بدجت السعودية، مجموعة فتيحي، رعاية، أسواق عبدالله العثيم، والأبحاث والتسويق فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.84% و 5.04%.

فيما كانت أسهم شركات #الإنماء دار الأركان، اتحاد الاتصالات، الخضري، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، اتحاد الاتصالات، سابك، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر #الأسهم_السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 80.16 نقطة ليقفل عند مستوى 3556.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 80 صفقة.