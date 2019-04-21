الموافقة لبنك "برقان" على إصدار سندات بـ500 مليون دولار

أعلن #بنك_برقان عن حصوله على موافقة# بنك_الكويت_المركزي المبدئية المؤرخة 17 أبريل 2019، لإصدار أوراق رأسمالية (سندات بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار).

وقال البنك في بيان لـ #البورصة_الكويتية، اليوم الأحد، إن الموافقة النهائية تخضع لتقديم نشرة الإصدار الخاصة بهذا الإصدار.

وحصل البنك على موافقة "المركزي" على تقديم عرض إعادة شراء الأوراق الرأسمالية المُصدرة، والبالغ إجماليها 500 مليون دولار.

وأوضح "برقان" أن تنفيذ الإجراء السابق وإنجازه من شأنه أن يُساعد البنك في الالتزام بالمتطلبات الرقابية لرأس المال والسيولة الطويلة الأجل الخاصة به.

وكانت عمومية البنك أقرت أواخر مارس الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 12% أرباحاً نقدية للعام الماضي، وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5% من رأس المال.

وارتفعت أرباح بنك برقان في العام الماضي بنسبة 26.6%، لتصل إلى 82.6 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 65.2 مليون دينار في عام 2017.