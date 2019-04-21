اليوم.. انتخاب أول مجلس إدارة لبورصة الكويت بعد الخصخصة

تنعقد اليوم الجمعية العامة لشركة #بورصة_الكويت، حيث سيتم انتخاب أول مجلس إدارة للشركة بعد إتمام خصخصة البورصة وحصول تحالف الاستثمارات الوطنية على نسبة 44% من ملكية الشركة.

يأتي ذلك في وقت تعيش فيه #الشركات_الكويتية واحدة من أفضل السنوات منذ الأزمة المالية قبل 10 أعوام.

فقد تجاوزت الأرباح مستوى 1.7 مليار دينار أو مستوى 5 مليارات دولار، بنمو 11.6%. وارتفعت قيمة الأسهم مجتمعة بنسبة 15% منذ بداية هذه السنة، وبفضل ذلك ارتفعت القيمة الرأسمالية للبورصة إلى 33 مليار دولار، أي تجاوزت 100 مليار دولار.

ورغم ارتفاع أسعارها، فقد ظلت تقييمات الأسهم بين أفضل السنوات، وفق ما ورد في صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتعطي هذه الحقائق مؤشرا واضحا على أن ثمة تحولا لدى الناس نحو الأسهم من جديد.

لا شك أن هناك ارتفاعات جاءت بفضل دخول الأجانب إلى سوق الأسهم مع ترقية البورصة الكويتية إلى #مؤشر_فوتسي وترقب الترقية لدخولها مؤشر #MSCI، لكن هناك أيضا ثقة ما تعود تدريجيا للبورصة.

يمكن تفسير هذه الثقة بالسيولة المرتفعة التي تقارب اليوم مستويات 40 مليون دينار، وكانت في مثل هذه الأيام من العام الماضي عند 10 ملايين دينار.

وخصخصة البورصة بحد ذاتها أعطت ثقة اضافية، فدخول تحالفي مجموعة #الخرافي ومجموعة البحر في ملكية البورصة هو مؤشر لعودة كبرى المجموعات إلى لعب دورها في سوق الأسهم.