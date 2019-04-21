تمديد مزاد إغلاق الأسهم السعودية مع ترقية "فوتسي راسل"

أعلنت شركة السوق المالية السعودية #تداول تمديد فترة مزاد الإغلاق إلى 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق) لفترة يوم واحد بتاريخ 30 أبريل 2019 وتزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة #فوتسي_راسل .

وقالت "تداول" في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، إن تمديد فترة مزاد الإغلاق ستكون ليوم واحد، هو الثلاثاء 30 أبريل، بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية للانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة والتي ستنفذ في يوم الأربعاء الأول من مايو 2019، وذلك بحسب أسعار الإغلاق اليوم السابق له "يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019".

وأوضحت "تداول" في بيانها أن المرحلة الثانية من الترقية على مؤشرات الأسواق الناشئة ستمثل 15% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر "فوتسي راسل".

يذكر أن المرحلة الأولى من ضم السوق السعودي إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة كانت قد بدأت في 18 مارس 2019.