سامبا كابيتال تقود بناء سجل الأوامر لطرح 30% من "مهارة"

أعلنت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار " #سامبا_كابيتال"، المستشار المالي، ومدير عملية بناء سجل الأوامر، بتغطية الطرح العام لشركة #مهارة_للموارد_البشرية، البدء بعملية بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 11.25 مليون سهم، تمثل 30% من رأس مال مهارة للموارد البشرية للاكتتاب العام والذي يبلغ 375 مليون ريال.

وأوضحت سامبا كابيتال، أنه سيتم تحديد السعر النهائي لطرح السهم بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، وأن العرض على المستثمرين الذي يبدأ اليوم الأحد وحتى نهاية يوم الاثنين 29 أبريل الجاري سيحضره ممثلو المؤسسات المكتتبة.

ويشمل ممثلو المؤسسات صناديق الاستثمار، والأشخاص المرخص لهم بالتعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل، وشركات قطاعي البنوك والتأمين، ومديري محافظ الشركات المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى الشركات السعودية غير المدرجة وفقا للشروط المحددة في نشرة الإصدار.

وأوضحت أنه سوف يتم تخصيص 10.125 مليون سهم، تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب للمؤسسات والصناديق الاستثمارية المكتتبة، فيما سوف يتم تخصيص 1.125 مليون سهم بحد أقصى للمكتتبين الأفراد والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.

ومن المنتظر أن تكتتب الجهات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لها، وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم المكتتب بها من قبلهم.

وأشارت سامبا كابيتال إلى أن العرض الذي ستقدمه #شركة_مهارة للموارد البشرية ومستشارها المالي أمام اجتماع ممثلي المؤسسات المكتتبة سيكون تعريفاً شاملاً بالشركة وبأدائها المالي والتشغيلي وسجل إنجازاتها وإمكاناتهـا المتطـورة وخططها التسويقية واستراتيجياتها المستقبلية، وذلك بهدف تمكين الجهات المشاركة من تكوين صورة متكاملة عن الشركة وإمكانياتها المستقبلية.