قفزة قوية لأسهم Pinterest و"زوم" تظهر تعطش المستثمرين للأسهم الناشئة

شهدت أسهم شركتي #Pinterest و Zoom Video Communications، ارتفاعات قوية في اليوم الأول لإدراجهما في بورصة نيويورك يوم الخميس الماضي.

وقد أنهت أسهم Pinterest اليوم الأول من التداولات على ارتفاع بـ28%، في حين ارتفعت أسهم Zoom بـ83% قبل أن تغلق على ارتفاع بـ72% لتقارب القيمة السوقية للشركة 16 مليار دولار.

وقد تم تقييم " Zoom# " بنحو مليار دولار منذ عامين!

هذه البداية القوية تظهر تعطش المستثمرين لأسهم جديدة من الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر وسط ترقب إدراجات جديدة من بينها Uber# و Slack Technologies و #Airbnb Inc و Postmates.