هل ينذر منحنى العائد العكسي على سندات أميركا بأزمة مالية؟

قال اقتصاديون من "Bank of America" إن انعكاس منحنى العائد على #سندات_الخزانة_الأميركية، لا ينذر بالضرورة بالركود، والأهم هو مراقبة مستوى العائد، كون الفيدرالي قادر على تغيير المنحنى، بحسب تقرير البنك.

يتحدث "#بنك_أوف_أميركا" عن منحنى العائد الذي انعكس للمرة الأولى منذ #الأزمة_المالية_العالمية في مارس الماضي. وذلك عندما شهد السوق إقبالاً قوياً على شراء السندات، نتيجة تراجع توقعات النمو، بالإضافة إلى ترقب تيسير #الفيدرالي لسياسته النقدية.

ويصبح منحنى العائد على السندات مقلوباً أو عكسياً عندما يصبح العائد على الأدوات قصيرة الأجل، أعلى من العائد على السندات طويلة الأجل.

وهو ما يراه المحللون إنذارا بالدخول في مرحلة تباطؤ اقتصادي أو ركود، لما يشير له من عدم ثقة المستثمرين واتجاههم إلى أدوات استثمارية طويلة الأجل.