"الاتحاد العقارية" تقر إعادة شراء 10% من أسهمها

وافقت الجمعية العمومية لشركة " #الاتحاد_العقارية " خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس الماضي، على شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن الجمعية العمومية وافقت خلال اجتماعها على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشراء الأسهم والحصول على موافقة الجهات المعنية.

كما وافقت الجمعية العمومية على تمديد مهلة التفويض الممنوحة لمجلس الإدارة لتنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ 17 مايو 2018 بشأن إصدار #صكوك لسنة أخرى.