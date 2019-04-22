الجنيه المصري يقفز لأعلى مستوى بعامين أمام الدولار

تتسارع مكاسب #الجنيه_المصري مقابل #الدولار_الأميركي فقد وصل سعر صرف العملة المصرية إلى سبعة عشر جنيها وعشرة قروش لكل دولار، وهو أعلى مستوى للعملة المصرية منذ السادس من مارس من عام 2017.

وعزز الجنيه المصري مكاسبه في ظل هدوء نسبي وانشغال داخلي، بالاستفتاء على #تعديل_الدستور الذي بدأ يوم السبت الماضي.

ويتوقع أن تستمر حالة الهدوء في #السوق_المصرية بسبب العطلة الطويلة، التي ستبدأ يوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء إضافة إلى أعياد شم النسيم وعيد العمال حتى الأسبوع المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، معتصم الشهيدي، في مقابلة مع "العربية" إن ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 17.1 جنيه، يأتي لعدة أسباب أبرزها أن مصر كان متوقع فيها تخفيض أسعار الفائدة بشكل أسرع وهذا لم يحصل.

وأشار الشهيدي إلى صفقات عدة كان يعول منها سحب السيولة، لكنها تحولت من وجهة نظر المستثمرين إلى صفقات معززة للسيولة، وبالتالي جاء تأثيرها على عكس التوقعات في السوق.

واعتبر انه من الطبيعي في بداية الإصلاحات أن تتأثر العملة سلباً بالإصلاحات ثم تعود في الفترات اللاحقة إلى الارتفاع والأداء القوي الذي يعكس تعزيز الاحتياطيات المصرية وتعزيز مستوى السيولة في السوق المصرفية.