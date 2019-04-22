الذهب ينتعش من قرب أقل مستوى في 4 أشهر

انتعشت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما اقتربت من أقل مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة مع استئناف التعاملات بعد عطلة عيد القيامة، ولقي المعدن دعما إضافيا من ارتفاع النفط.

وارتفع #الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1278.86 دولار للأونصة بعدما لامس 1270.63 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل مستوى له منذ 27 ديسمبر 2018.

ونزل المعدن 1.2% في الجلسة السابقة ليسجل تراجعا للأسبوع الرابع على التوالي.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1280.90 دولار للأونصة.

وقال بنجامين لو المحلل في فيليب فيوتشرز "تكبدت أسعار الذهب خسارة كبيرة الأسبوع الماضي، وما يحدث الآن هو شراء لأسباب فنية فحسب؛ يأتي البعض ويدفعون الأسعار للصعود".

وتعززت مكاسب المعدن الأصفر بصعود أسعار النفط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث من المتوقع أن تعلن واشنطن حظرا شاملا لواردات النفط الإيراني في أنحاء العالم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد السعر الفوري للفضة 0.8% إلى 15.05 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 901.55 دولار. وفي وقت سابق من الجلسة سجل المعدن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 906.80 دولار.

وفقد البلاديوم 0.1% ليسجل 1420.52 دولار، وكان صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوعين عند 1424.51 دولار.