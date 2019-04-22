حكومة مصر تعتزم طرح شركة "إي فاينانس" بالبورصة

أعلن وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق أن الحكومة المصرية تعتزم طرح شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" E FINANCE في البورصة المصرية نهاية العام الحالي.

ووصف نائب رئيس قطاع البحوث للمؤسسات المالية واستراتيجية الاسهم بشركة بلتون فاينانشال، أحمد هشام، في مقابلة مع "العربية" هذا الطرح بأنه يأتي ضمن المرحلة الثانية من الطروحات الحكومية، التي ستضم عدة شركات تطرح للمرة الأولى، من بينها شركتان في قطاع التعدين.

ويستعد بنك القاهرة للبدء في أكبرِ طرحٍ في البورصة المصرية منذ أكثر من 10 سنوات خلال النصف الثاني من العام الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم البنك بطرحِ نسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% من رأسماله بقيمة تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار.

وتعد شركة التكنولوجيا المالية "إي فاينانس" إحدى الشركات التابعة للدولة والمملوكة لبنك الاستثمار القومي، كما يساهم بها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي والشركة المصرية للمشاريع الاستثمارية.