رفع رأسمال "سبكيم" لـ7.3 مليار ريال للاستحواذ على "الصحراء"

أعلنت #هيئة_السوق_المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ("شركة #سبكيم ") زيادة رأس مالها من 3.67 مليار ريال إلى 7.34 مليار ريال وذلك عن طريق إصدار 366.67 مليون سهم عادي، ‏لغرض الاستحواذ على شركة #الصحراء_للبتروكيماويات ("شركة الصحراء") عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة سبكيم قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم. ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة سبكيم إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض، بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة سبكيم إلى مساهمي شركة الصحراء لشراء كل أسهم مساهمي شركة الصحراء من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وفي حال موافقة مساهمي شركة سبكيم على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة الصحراء على العرض المقدم، في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة الصحراء المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة الصحراء لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية وإلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء في #السوق_المالية_السعودية.