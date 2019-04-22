قلق من كبح التيسير يهبط بأسهم الصين لأدنى مستوى في شهر

تراجعت #الأسهم_الصينية عن ذروة 13 شهرا اليوم الاثنين في أسوأ جلسة، فيما يقرب من 4 أسابيع، إذ زادت تصريحات صناع سياسات كبار مخاوف المستثمرين من أن تكبح #بكين وتيرة إجراءات التيسير بعد مؤشرات على استقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وانخفض مؤشر سي.أس.آي 300 للأسهم القيادية 2.3% إلى 4025.61 نقطة، بينما هبط #مؤشر_شانغهاي المجمع 1.7% إلى 3215.04 نقطة، ليسجل كلاهما أكبر تراجع ليوم واحد منذ 25 مارس آذار.



وقالت هيئة عليا لصنع السياسات بالحزب الشيوعي يوم الجمعة إن الصين ستبقي على سياسات دعم الاقتصاد الذي مازال يواجه "ضغوطا" وصعوبات بعد نمو في الربع الأول فاق التوقعات.



لكنها أضافت أن السلطات ستحاول تحقيق توازن بين إبقاء #النمو_الاقتصادي مستقرا وتعزيز الإصلاحات والسيطرة على المخاطر.



وكتبت سيتيك للأوراق المالية في مذكرة إن المستثمرين مازالوا بحاجة إلى تحين أنسب توقيت لشراء الأسهم، إذ إن وتيرة تدفق الأموال على البورصة قد تتباطأ في المدى القصير بسبب إجراءات بكين لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية.