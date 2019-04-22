"دار الأركان" تسدد صكوكا بـ1.5 مليار ريال تستحق في مايو

أعلنت شركة #دار_الأركان للتطوير العقاري، عن عزمها سداد كامل صكوك 2019 المستحق بتاريخ 28 مايو 2019، والبالغ قيمته 400 مليون دولار (1.5 مليار ريال سعودي) والمدرج في سوق التداول الأيرلندي و #سوق_ناسداك دبي.

وقالت الشركة، إنها ليست بصدد إصدار أي صكوك جديدة ولم تدخل الشركة في أي مناقشات مع المستشارين المختصين بهذا الصدد في الوقت الحالي.

وأفاد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية أندي راهيجا، أن الملاءة المالية للشركة في وضع إيجابي في الوقت الحالي، حيث يبلغ النقد وما في حكمه نحو 5 مليارات ريال.

وتابع: "سوف نسدد #صكوك إصدار 2019 من احتياطياتنا النقدية، كما أننا لسنا بصدد إصدار أي صكوك جديدة في المستقبل القريب".

ونوهت الشركة بأنها أصدرت خلال العقد الماضي 9 إصدارات، وبعد تسديد إصدار2019 سوف يتبقى صكوك بنحو مليار دولار فقط يعادل 3.75 مليار ريال، مقسمة بين استحقاقات 2022 و2023.

وأعلنت الشركة في مايو الماضي، عن سداد كامل قيمة #الصكوك_الإسلامية بمبلغ 1.687 مليار ريال (450 مليون دولار) والمستحقة في 24 مايو 2018.