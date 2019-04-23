الذهب يتراجع مع قوة الأسهم رغم دعم عقوبات إيران

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء، حيث حفزت قوة الأسهم شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مما خفف أثر الدعم الناتج عن تحرك واشنطن لإنهاء إعفاءات عقوبات النفط المفروضة على إيران.



وكان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.2% إلى 1272.66 دولار للأونصة. وفقدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% أيضا ليسجل السعر 1274.60 دولار للأونصة.



وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى سي.أم.سي ماركتس في سنغافورة "الذهب يحاول حالياً العثور على قاع للأجل القصير حول مستوى 1274-1275 دولارا للأوقية، خاصة في ظل استمرار صعود أسواق الأسهم".



وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 14.95 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.2% إلى 897.37 دولار للأونصة بعد أن سجل ذروته في أسبوعين عند 911.75 دولار خلال الجلسة السابقة.



وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1386.72 دولار للأونصة، بعد أن فقد ما يصل إلى 3.5% ليسجل 1373 دولاراً في الجلسة السابقة.