تفعيل آلية بيع الأوراق المقترضة بمصر قبل نهاية سبتمبر

قال وزير قطاع الأعمال العام في مصر، هشام توفيق، إن الوزارة في تنسيق دائم مع اللجنة الوزارية المسؤولة عن برنامج الطروحات الحكومية ومن المرتقب أن تستقبل البورصة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام قريبا جدا.

واقترح خلال كلمته أمام المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور 34 دولة والدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن يتبنى اتحاد البورصات العربية إنشاء جمعية عربية للأوراق المالية أسوة بالجمعية المصرية للأوراق المالية تركز على تبادل الخبرات حول كيفية تطوير وتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في تنمية الاقتصاد وتحسين أحوال الشوب العربية.

وتوقع الوزير المصري أن يتم تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة خلال الربع الثالث من العام الجاري والتي ستعمل على تعزيز السيولة والتداول في البورصة المصرية، ليوضح أن وزارته بصدد طرح الشركات الرابحة في البورصة كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر التي تُجريها الحكومة خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن طرح الشركات الحكومية في البورصة يُعد أحد أشكال التعاون مع القطاع الخاص، بخلاف أشكال أخرى في هيئة عقود للإدارة والتشغيل، والتشارك في الاستثمارات الاستراتيجية ببعض القطاعات التي تحتاج إلى القطاع الخاص لارتفاع علاقته مع التكنولوجيا والأسواق الدولية.