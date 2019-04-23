رفع رأسمال "الكيميائية" لـ843 مليون ريال عبر أسهم مجانية

أعلنت #هيئة_السوق_المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة #الكيميائية_السعودية زيادة رأس مالها من 632.4 مليون ريال إلى 843.2 مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 210.8 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 63.24 مليون سهم إلى 84.32 مليون سهم، بزيادة قدرها 21.8 مليون سهم.

وبيّنت الهيئة أن موافقتها مشروطة بألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.