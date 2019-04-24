الذهب يهبط صوب أدنى مستوى في 4 أشهر مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتحوم حول أدنى مستوى في أربعة أشهر والذي لامسته في الجلسة السابقة، حيث صعد الدولار بعد بيانات إسكان أميركية قوية خففت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، وسط شهية قوية للمخاطرة.



ونزلت أسعار الذهب الفورية 0.2% إلى 1269.93 دولار للأونصة بعدما سجلت أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي عند 1265.90 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.



ونزلت العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1271.80 دولار للأونصة.



وقال بيتر فونج مدير التداول لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونغ كونغ "العامل الرئيسي الذي يضغط على أسعار الذهب هو قوة الدولار، وهو يضغط أيضا على الطلب الحاضر."



وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 22 شهراً بعد بيانات أظهرت أن مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ارتفعت لتقترب من أعلى مستوى في عام ونصف العام في مارس.

وهدأت هذه البيانات مخاوف التباطؤ في أكبر اقتصاد بالعالم قبيل إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يوم الجمعة.

وواجهت أسعار الذهب ضغوطا من ارتفاع الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة بفعل بيانات أفضل من المتوقع وبيئة سياسة نقدية داعمة مما أعطى دفعة للإقبال على المخاطرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 14.81 دولار للأونصة بعدما تراجعت لأدنى مستوى منذ 26 ديسمبر عند 14.71 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.



وارتفع البلاتين 0.3% إلى 886.81 دولار للأونصة في حين تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1387.30 دولار للأونصة.