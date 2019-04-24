المعمر لأنظمة المعلومات" تقرع جرس تداول في يومها الأول

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة #المعمر_لأنظمة_المعلومات إبراهيم المعمر أن بدء طرح وتداول أسهم الشركة اليوم الأربعاء في سوق الأسهم السعودية، يعد أول إدراج في قطاع "تقنية المعلومات" في السوق المالية، وأول إدراج لشركة في السوق خلال العام الحالي.

وقد جرى قرع جرس التداول اليوم الأربعاء من داخل مؤتمر القطاع المالي الذي انطلق في الرياض.

وأفاد المعمر في مقابلة مع "العربية" خلال مشاركته بالدورة الأولى من مؤتمر القطاع المالي، بأن "شركة المعمر ستكون أول وأكبر شركة مدرجة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وستساهم في تنويع اقتصاد السعودية".

وكانت الشركة طرحت 4.8 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهمها، وجرى تخصيص 90% منها للمؤسسات و10% في المئة للأفراد وتم طرح الأسهم بسعر 45 ريالا للسهم. كما كانت الشركة حققت أرباحا بقيمة 134 مليون ريال العام الماضي، بارتفاع بنسبة 12% عن العام الأسبق.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن الإدراج ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 موضحاً أن خدماتها ستشمل مختلف احتياجات القطاعات الاقتصادية التي دخلت فيها تقنية المعلومات بقوة مثل قطاعات الأعمال والصحة والإعلام والتقنيات الرقمية والأمن السيبراني، وغيرها.

وأشار إلى أهمية طرح الشركة في سوق الأسهم السعودية، موضحا أن المملكة تستحوذ على أكثر من 50% من سوق الإنترنت في الشرق الأوسط، وهذا يعكس أهمية السوق والفرص الواعدة للشركة التي "ستقوم بتوسعات واستحواذات واستثمارات محلية وفي المنطقة".

واعتبر أن الطرح "سيساعد في تنمية أعمال الشركة واستمرارها، والاستمرار بتقديم حلول جديدة تحتاجها قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل عمليات التخصيص وأمن المعلومات والأمن السيبراني ومتطلبات الأعمال والقطاعات العامة، ونطمح للتوسع عن طريق استحواذات ولدينا خطة مستقبلية على مستوى الخليج والشرق الأوسط ولا تنقصنا الإمكانات".

وقال المعمر إن إدراج 30% من أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، يوفر حاجات تمويلية لفرص تخضع للدراسة، موضحاً أن طبيعة أصول الشركة "لايت" و"لا نحتاج إلى استثمارات رأسمالية كبيرة".

وأضاف أن الاعتماد من الشركة كان "بشكل رئيسي على القروض المصرفية وأي احتياج تمويلي يمكن لمجلس الإدارة التعامل معه بمختلف الخيارات المتاحة".