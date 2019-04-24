دويتشه العربية السعودية: نتوقع تدفقات أجنبية بـ100 مليار ريال للسوق السعودي

قال الرئيس التنفيذي لشركة #دويتشه_العربية_السعودية للأوراق المالية تميم جبر، في مقابلة مع "العربية"، إن برنامج تطوير القطاع المالي له تأثير إيجابي على السوق السعودية.

ولفت إلى أن "التعديلات التي جرت على بعض القوانين في لوائح سوق المال، أدت إلى مضاعفة عدد المستثمرين الأجانب إلى 450 مستثمرا أجنبيا، وهذا ما سينعكس علينا بشكل مباشر من ناحية عملائنا في الخارج لجهة الرغبة في الاستثمار في #السوق_السعودية ".

ويرى جبر فرصا للنمو في قطاع تمويل الشركات والتمويل العقاري والاستثمارات الداخلية والخارجية".

وأوضح أنه منذ إعلان انضمام السوق السعودي إلى #مؤشر_فوتسي وmsci، لوحظ اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب مع فتح السوق.

وبينما أشار إلى أن المستثمرين الأجانب قد ضخوا أكثر من 15 مليار ريال في الفترة الماضية، توقع استمرار التدفقات الأجنبية من قبل المستثمرين بأكثر من 100 مليار ريال خلال عام أو أكثر من الآن.

وعن برنامج الخصخصة، قال: "قطعت المملكة شوطا كبيرا في هذا البرنامج ولو كانت لا تزال في بدايات الطريق، وسنرى في الفترة القريبة خصخصة لشركات في عدة قطاعات منها البنية التحتية والمياه، وهذا يمثل فرصة كبيرة للبنوك الأجنبية.