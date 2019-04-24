مؤشر "ناسداك" يكسر مستوى قياسيا على الإطلاق

سجل المؤشر #ناسداك المجمع مستوى قياسيا مرتفعا جديدا أثناء التعاملات ببورصة #وول_ستريت اليوم الأربعاء، بدعم من مكاسب لأسهم شركات التكنولوجيا بينما اقترب المؤشر #ستاندرد_آند_بورز 500 من أعلى مستوى له على الإطلاق.



وصعد ستاندرد آند بورز ليصبح على بعد 6 نقاط فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق أثناء التعاملات البالغ 2940.91 نقطة الذي سجله في أواخر سبتمبر أيلول مدعوما بتعليقات معتدلة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة وآمال بحل #النزاع_التجاري بين الولايات المتحدة و #الصين وموسم إيجابي إلى حد كبير للأرباح الفصلية للشركات.



وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.35% إلى 8133.29 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق أثناء التعاملات.