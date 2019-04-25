اليوم.. إدراج أدوات دين حكومية بـ9.2 مليار ريال في السوق السعودي

تشهد سوق الأسهم السعودية "تداول" اليوم الأحد إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 9.25 مليار ريال.

كانت شركة السوق المالية السعودية " #تداول " أعلنت الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس #هيئة_السوق_المالية ، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 9.247 مليار ريال التالية تفاصيلها:

1. الإصدار رقم 04-30-2019 بقيمة إجمالية تبلغ 9,247,000,000 ريال.

كما أعلنت "تداول" الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 2.372 مليار ريال على الشكل الآتي:

1. زيادة في إصدار رقم 5-01-2019 (رمز تداول:5275) بقيمة 768,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 2,768,000,000 ريال.

2. زيادة في إصدار رقم 10-04-2018 (رمز تداول:5267) بقيمة 918,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 2,043,000,000 ريال.

3. زيادة في إصدار رقم 15-03-2019 (رمز تداول:5279) بقيمة 686,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 4,366,000,000 ريال.