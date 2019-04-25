تحول ينطوي على ميل للتيسير النقدي يضر بالليرة التركية

أبقى البنك #المركزي_التركي اليوم الخميس على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، كما كان متوقعا، لكنه تخلى عن إشارة سابقة لاحتمال تشديد السياسة النقدية إذا اقتضت الضرورة لمواجهة التضخم، في تحول ينطوي على ميل إلى التيسير النقدي أثر سلبا على الليرة.



وأجرى البنك المركزي مجموعة من التعديلات على بيان سياسته النقدية تشمل الإشارة إلى ارتفاع أسعار الأغذية، وأكد أنه سيُبقي على موقف يميل إلى التشديد النقدي حتى يطرأ تحسن مهم على التضخم الذي مازال مرتفعا.



لكن محللين يقولون إن البنك لم يكرر نصا من مارس آذار قال فيه "إذا اقتضت الضرورة، سيكون هناك المزيد من تشديد السياسة النقدية".



وبدلا من ذلك، قال البنك المركزي اليوم الخميس "سنراقب العوامل التي تؤثر على التضخم عن كثب وسنحدد موقف السياسة النقدية لإبقاء التضخم متماشيا مع المسار المستهدف".



وجرى تداول #الليرة_التركية عند 5.9 ليرة مقابل الدولار قبل إعلان قرار المركزي مباشرة ثم تراجعت إلى 5.9620 ليرة بعد إعلان القرار وهو أقل مستوى تداول لها خلال التعاملات منذ يوم 12 أكتوبر تشرين الأول.

وبحلول الساعة 11:18 بتوقيت غرينتش، تعافت قليلا لتسجل 5.94 ليرة مقابل الدولار.



وأبقي المركزي على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24 بالمئة، بعدما رفعه 11.25 نقطة مئوية العام الماضي. وفي استطلاع أجرته رويترز شمل 16 خبيرا اقتصاديا، قال المشاركون جميعا إنهم يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.



وانخفض التضخم من ذروته في 15 عاما عند 25.24% في أكتوبر تشرين الأول على الرغم من أنه عاود الارتفاع مجددا في الشهور الأخيرة، وسجل 19.71% في مارس آذار.



وكرر البنك المركزي القول بأن ضعف الطلب أدى إلى "بعض التحسن" في التضخم.