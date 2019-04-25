"تداول" للعربية: اتفاقيات لتحفيز القطاع الخاص بالسعودية

قال المدير التنفيذي لتداول "خالد الحصان" إنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات لتحفيز الاستثمار في السوق.

وأضاف الحصان في مقابلة مع قناة " #العربية" على هامش مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض أن تقليل القيمة الاسمية يحفز الأفراد على الاستثمار في أسواق الدين.

وقال "وقعنا اتفاقيات مع هيئة الزكاة #السعودية والجمارك، وشركتي منتجات ومنشآت، والاتفاقيات تدور حول مخفزات للقطاع الخاص للإدراج في السوق، كما تم توقيع اتفاقيات مع مكتب إدارة الدين العام ووزارة المالية، الحديث يدور عن محفزات لتقليل القيمة الإسمية والمقابل المالي للصكوك".

ولفت إلى استهداف تداول دخول المستثمرين الأفراد في #سوق_الصكوك وهي إحدى أدوات الادخار، وتقليل رسوم التداول يحفز الأفراد، والدخول قد يكون غير مباشر في الصكوك.

وأشار الحصان إلى أن "الحكومات بشكل عام هي المحرك الرئيسي لتطوير سوق الصكوك والسندات، وسوق المالية السعودية كانت تنتظر إصدار صكوك محلية، وقيام حكومة المملكة بإصدار صكوك بفترات زمنية مختلفة يساعد الشركات على تحديد المنحنى السعري لإصداراتها في المستقبل بناء على BENCHMARK أو مؤشر الصكوك الحكومية".

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طلب على الإدراج المزدوج

من جهة أخرى، توقع الحصان الإعلان عن الإجراءات التفصيلية للإدراج المزدوج في السوق السعودية خلال أسبوعين.

كما توقع إدراج أكثر من شركة خليجية في تداول في النصف الثاني من العام الحالي.

وكشف أنه تم التوقيع مع سوق أبوظبي وسوق البحرين تمهيدا للإدراج المزدوج.

وفيما شدد على المضي قدما في جذب رؤوس الأموال النشطة في السوق السعودية، توقع الحصان استمرار دخول استثمارات أجنبية بالتزامن مع ترقية الأسواق.

وقال: "ملكية الأجانب في السوق تجاوزت 6.5% وهي الأعلى على الإطلاق".