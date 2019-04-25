16 مايو عمومية سبكيم لبحث رفع رأس المال للاستحواذ على "الصحراء"

دعت شركة #سبكيم العالمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 16 مايو للتصويت على زيادة رأس مال الشركة سبكيم لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة #الصحراء_للبتروكيماويات.

وبحسب بيان الشركة فإن الجمعية العمومية ستناقش البنود التالية:

1. التصويت على زيادة رأس مال شركة سبكيم لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات بتاريخ 19/05/1425هـ (الموافق 07/07/2004م) ورأس مالها المسجل يبلغ 4,387,950,000 ريال) ("شركة الصحراء") وفقاً لعرض مبادلة أوراق مالية، ويتضمن ذلك الموافقة على ما يلي:

‌أ. زيادة رأس مال شركة سبكيم من 3,666,666,660 ريالا لـ 7,333,333,320 ريالا عن طريق إصدار 366,666,666 سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد ("أسهم شركة سبكيم الجديدة") لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء وفقاً للمادة الثامنة والخمسين من القواعد، والتي تبلغ 438,795,000 سهم في شركة الصحراء مقابل أسهم شركة سبكيم الجديدة ("الصفقة") وذلك وفقاً للمادة السادسة والعشرين من لائحة الاندماج والاستحواذ وإتمام الصفقة. حيث سيرتفع عدد أسهم شركة سبكيم بعد إصدار الأسهم الجديدة من 366,666,666 سهما لـ 733,333,332 سهما، أي أنه سيزيد رأس المال بنسبة 100%. وسيتم إيداع أسهم شركة سبكيم الجديدة في محافظ مساهمي شركة الصحراء المعنيين خلال مدة لا تقل عن ثالث يوم تداول ولا تزيد عن سادس يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكل من شركتي سبكيم والصحراء.

‌ب. اتفاقية التنفيذ المبرمة بين شركة سبكيم وشركة الصحراء فيما يتعلق بالصفقة وذلك بتاريخ 6 ديسمبر 2018م والتي تم تعديلها وفقاً لاتفاقية تعديل اتفاقية التنفيذ المبرمة بتاريخ 3 أبريل 2019م ("اتفاقية التنفيذ").

‌ج. تعديل النظام الأساس لشركة سبكيم وفقاً لنتائج التصويت على البند (1) من جدول الأعمال وتعديل ما يلزم منه وفقاً لما تمت المفاهمة عليه بين شركة سبكيم وشركة الصحراء فيما يخص الصفقة وزيادة رأس المال وتعديل بعض المواد الأخرى التي ترغب شركة سبكيم بتعديلها وفقاً للمسودة المرفقة بهذه الدعوة ("مسودة النظام الأساس المعدّل").

‌د. تفويض مجلس إدارة شركة سبكيم ورئيسها التنفيذي ومن يفوضوهم بالقيام بما يلزم من أجل تنفيذ وإتمام قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة في هذا الاجتماع والقيام والتوقيع على ما يلزم في هذا الشأن.