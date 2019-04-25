نتائج "إيجابية" تصعد بـ"نيكاي" لأعلى ذروة بـ4 أشهر ونصف

صعد المؤشر #نيكاي_الياباني إلى أعلى مستوى في 4 أشهر ونصف عند الإغلاق، اليوم الخميس، حيث جاءت نتائج أرباح بعض الشركات أقل سوءا مما كان يخشاه بعض المستثمرين إلى جانب انحسار البيع قبيل عطلة طويلة.



وقال متعاملون إن المعنويات تعززت بعدما قال #بنك_اليابان_المركزي إنه يدرس خطة لإقراض بعض حيازاته الضخمة من صناديق المؤشرات وتعهد بإبقاء سعر الفائدة منخفضا حتى مطلع 2020 على الأقل.



وارتفع نيكاي 0.48% ليغلق عند 22307.58 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ مطلع ديسمبر كانون الأول.



وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51% إلى 1620.28 نقطة.



وقفز سهم هيتاشي لآلات البناء 4.9% بعد إعلان النتائج.



وصعد سهم كاو كورب لصناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة 5.3% بالرغم من إعلانها انخفاض صافي الربح 5% على أساس سنوي بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.



وفي حين تلقى السهم دعما جزئيا من إعلان الشركة عن إعادة شراء أسهم، فإن الأرباح لم تكن بالسوء المتوقع حيث كان القلق يساور المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف المواد.



ونزل سهم كيينس كورب لمعدات المصانع 4.1% بعدما أعلنت الشركة أن أرباحها التشغيلية للعام المالي حتى مارس آذار جاءت أقل من توقعات السوق.



وانخفض سهم #نيسان موتور 1.8% إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر بعدما خفضت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله إلى أدنى مستوى في نحو 10 أعوام بفعل ضعف الأداء في الولايات المتحدة.



تُغلق الأسواق المالية اليابانية أبوابها بين 27 أبريل نيسان والسادس من مايو أيار مع دمج سلسلة عطلات عامة للاحتفال بتتويج ولي العهد الأمير ناروهيتو إمبراطورا للبلاد في أول مايو أيار.