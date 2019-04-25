هيئة سوق السعودية تعيد هيكلة المقابل المالي لخدمات الصكوك

قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية في #السعودية إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، تشجيعا لمصدري الصكوك والسندات، بالإضافة إلى أعضاء السوق والمستثمرين.

تم تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية من 50 ألف ريال كرسم ثابت إلى 10 آلاف فقط.

بحسب الهيكلة الجديد تم رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات، بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، كما تم تخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من نقطتي أساس إلى نقطة أساس واحدة فقط من القيمة المتداولة.

وستطبق هذه اللائحة ابتداء من 9 يونيو المقبل.