تعثر محادثات بريكست يهبط بالإسترليني والقلق يرتفع

سجل #الجنيه_الإسترليني أكبر هبوط أسبوعي في شهر، متضررا من تزايد القلق بشأن تعثر محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وساهم انتعاش #الدولار هذا الشهر أمام سلة من العملات الرئيسية في تقليص جاذبية الاسترليني قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية لـ #بنك_إنجلترا المركزي الأسبوع القادم حيث من المتوقع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة بدون تغيير.



وتراجعت #العملة_البريطانية حوالي 0.4% أمام العملة الخضراء لتنهي جلسة التداول اليوم الجمعة عند 1.2917 دولار، وهو أضعف مستوى لها منذ منتصف فبراير شباط.

وعلى مدار الأسبوع تراجع الاسترليني 0.6 بالمئة، وهو أكبر هبوط في أربعة أسابيع.



وأمام العملة الأوروبية، استقر الاسترليني عند 86.30 بنس لليورو.