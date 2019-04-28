المراكز العربية: نستهدف جمع 836 مليون دولار بطرح عام

أظهرت وثيقة طرح عام أولي صدرت اليوم الأحد، أن شركة #المراكز_العربية المملوكة لـ #مجموعة_فواز_الحكير السعودية تخطط لجمع ما يصل إلى 836 مليون دولار من طرح عام أولي.

وكشفت الوثيقة أن الشركة تخطط لبيع 95 مليون سهم بسعر 26 ريالا إلى 33 ريالا للسهم، مما يعني أن رأس المال السوقي يتراوح ما بين 12.4 مليار ريال و 15.7 مليار ريال (3.3 مليار دولار و4.2 مليار دولار) عند الإدراج.

وأوضحت الشركة في بيان لها تفاصيل عملية الطرح، والتي تضمنت إعلان النطاق السعري لأسهم الشركة وكذلك قيمتها السوقية، موضحة أنه سيتم طرح 95 مليون سهم موزعة بين 65 مليون سهم من أسهم الشركة الحالية سيتم بيعها من قبل حملة الأسهم الحاليين و30 مليون سهم جديد سيتم إصداره من قبل الشركة عن طريق زيادة رأس المال. ويعادل مجموع الأسهم المطروحة 20% من رأس مال الشركة.

ومن المتوقع ان يتراوح حجم الطرح بين 2.47 مليار ريال و3.135 مليار ريال.

وبحسب بيان للشركة فإن المراكز العربية تعمل بمجال تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز التجارية العصرية في المملكة العربية السعودية، وتضم حالياً 19 مركزاً تجارياً عالي الجودة بمساحة إجمالية قابلة للإيجار تبلغ نحو 1.1 مليون متر مربع.

تعد الشركة أكبر مشغّل لمراكز التجارية في المملكة، حيث تتوزع أصولها في مواقع استراتيجية عبر 10 مدن، وتستأثر بحصة سوقية تبلغ 14% في المدن الرئيسية الأربعة والتي تضم الرياض، جدة، منطقة الدمام الحضارية ومكة المكرمة.

تتمتع المراكز العربية بحجم عمليات يتجاوز الضعف عن أقرب منافسيها في المملكة.

حققت الشركة تقدما على مدار السنوات الـ 17 الماضية مع تسجيل نمو مستدام منذ تأسيسها. واستهلت مسيرتها عام 2002 مع تشغيل مركز تجاري واحد فقط، واستمرت بالنمو منذ ذاك الحين لتصبح وجهة بارزة في المملكة مع تشغيل 19 مركزاً تجارياً تستقطب بمجملها نحو 109 ملايين زائر سنوياً.

تمتلك الشركة عدداً من الأصول المتنوعة والعالية الجودة، عبر مجموعة من المراكز التجارية الإقليمية والمحلية التي تحتضن أكثر من 1000 علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية.

وتشغّل المراكز العربية عدداً من المراكز التجارية في المملكة مثل مول العرب (جدة) ومول الظهران والنخيل مول (الرياض).

تخطط الشركة لتوسيع نطاق حضورها على المدى القريب عبر إضافة 4 مراكز تجارية جديدة وإنجاز عملية توسعة خلال 12 شهرا القادمة، ومن المتوقع أن ذلك سيزيد مساحتها الإجمالية القابلة للإيجار إلى 1.38 مليون متر مربع.

وعلى المدى المتوسط، تشتمل خطة الشركة افتتاح 5 مشاريع بمساحة إجمالية قابلة للإيجار تبلغ حوالي 355.000 متر مربع، والتي سيتم إكمالها ابتداء من السنة المالية 2021.

حققت المراكز العربية نمواً مع زيادة إيراداتها من 511 مليون دولار أميركي في السنة المالية 2016 إلى 576 مليون دولار في 2018 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.2%. كما سجلت هامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 64.9% ليصل إلى 374 مليون دولار في 2018.