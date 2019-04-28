بورصة الكويت تطلق 5 أدوات استثمارية جديدة

أطلقت بورصة الكويت اليوم 5 أدوات استثمارية جديدة من بينها منصة تداول الصناديق العقارية المعروفة بصناديق REITs .

وشملت الأدوات المالية خدمة صفقات المبادلة، وخدمة عرض الشراء الذي يتيح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5%، ولا تزيد على 30%، من أسهم أي شركة مدرجة.

كما ستقوم البورصة بتعديل آلية تداول السهم لتصبح 10%، صعودا أو هبوطا بدلا من 5%، حيث سيتم إيقاف تداول السهم لمدة دقيقتين عند ارتفاعه أو انخفاضه بـ 10%.

كما ستطلق البورصة "جلسة التداول بعد الإغلاق" لمدة 5 دقائق ليتم التداول على السعر النهائي بعد انتهاء مزاد الإغلاق، ولا يمكن لسعر تداول الأسهم أن يتجاوز أو ينخفض عن سعر الإغلاق المحدد في جلسة مزاد الإغلاق.