40 شركة سعودية مكاسبها السوقية تتخطى 100% منذ قاع 2016

سجلت أسهم 40 شركة مدرجة في #سوق_الأسهم_السعودية، ارتفاعات تجاوزت 100%، وذلك منذ أدنى مستويات السوق التي تعرف بقاع 2016 التي كانت في الثالث من أكتوبر من ذلك العام.

وبحسب البيانات المتوفرة على موقع " #تداول"، فإن 5 شركات من إجمالي الـ40، سجلت ارتفاعا في قيمها السوقية بأكثر من 200 %، وبمكاسب بلغت 70.6 مليار ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

والشركات الخمس، هي "إكسيرا" التي حققت مكاسب بلغت 511%، تليها "ولاء للتأمين" بمكاسب 313.6 %، و"تكافل الراجحي" بمكاسب بلغت 290%، ثم "الأبحاث والتسويق" بمكاسب سوقية بلغت 275 %، وأخيرا " #بنك_الرياض" الذي حقق مكاسب بـ234.7 %.

وتصدرت قطاعات المصارف والبتروكيماويات بشكل أساس على الشركات التي حققت مكاسب فاقت 100 %، تلاهما قطاع #التأمين، حيث حققت أسهم قطاع المصارف كاملة دون استثناء مكاسب تفوق 100 %، وبصدارة أسهم بنك الرياض، حيث بلغت تلك المكاسب نحو 60.9 مليار ريال.

وحققت أسهم 11 شركة من شركات البتروكيماويات من أصل 14 شركة مدرجة هذه الارتفاعات التي تجاوزت 100 %، منذ قاع 2016، في حين حققت أسهم ثماني شركات للتأمين تلك الارتفاعات.

وكانت سوق الأسهم قد سجلت أدنى مستوياتها خلال 2016 عند مستوى 5416 نقطة بنهاية تداول جلسة الثالث من أكتوبر، حيث عكست السوق اتجاهها إلى أن حققت في جلسة الخميس الماضي مستوى 9275 نقطة لتسجل ارتفاعا بلغ 3859 نقطة أو ما يعادل 71.3 %، حيث تتداول السوق حاليا عند أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015.

وبذلك حققت نحو 21 %، من الشركات المدرجة ارتفاعا فاق 100 %، خلال تلك الفترة وهي ارتفاعات تجاوزت ارتفاع المؤشر العام.