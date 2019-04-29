الدولار يستقر في انتظار بيانات التضخم

استقر الدولار داخل نطاق مريح مع بدء أسبوع عطلات في #اليابان ما يعطي المستثمرين سببا إضافيا للابتعاد قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) للنظر في السياسة النقدية وسلسلة من البيانات العالمية من بينها معدل التضخم الأساسي والوظائف في الولايات المتحدة.



ويترقب الجميع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعرفة ما خلص إليه صناع القرار من تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والذي أظهر نمواً قويا نسبته 3.2% ولكن نتيجة عوامل استثنائية من بينها نمو المخزونات.



ومن المقرر أن تُصدر في وقت لاحق اليوم قراءة مارس لمعدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهو #مقياس_التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي وثمة خطر أن يتباطأ إلى 1.6% أو حتى 1.5%.



وهذا الخطر هو الذي أدى لتراجع #الدولار يوم الجمعة رغم تقرير الناتج المحلي الإجمالي القوي. ونزل الدولار قليلا أمام سلة من العملات إلى 97.970 اليوم بعدما هبط من أعلى مستوى في نحو عامين عند 98.330 من قبل .



وسجل الدولار اليوم 111.60 ين بعد أن لامس لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي أعلى مستوى لهذا العام عند نحو 112.39 ين.



وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1157 دولار ولكن يظل قريبا من أقل مستوى فيما يقترب من عامين عند 1.1110 دولار.