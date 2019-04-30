الأسهم الأوروبية تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن النمو

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء حيث رجحت كفة انخفاض البنوك وبيانات صينية ضعيفة على صعود أسهم شركة صناعة الرقائق ايه.ام.اس، في حين يترقب المستثمرون بيانات #النمو_الاقتصادي في منطقة اليورو.



وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا بحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش .ونزلت معظم المؤشرات الرئيسية ما عدا فايننشال تايمز البريطاني الذي لم يطرأ عليه تغير يذكر.



وجاءت بيانات نشاط القطاع الصناعي في الصين دون التوقعات مما يبرز حالة الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وكانت البنوك أكثر ما ضغط علي ستوكس 600 ونزل سهم بنك دانسكه الذي يواجه فضائح غسل أموال وفقد أكثر من 6%، بعد أن قلص توقعاته للعام 2019. ونزل سهم بنك سانتاندير، أكبر بنوك منطقة اليورو من حيث القيمة السوقية، عقب تراجع صافي ربح الربع الأول من العام.



غير أن بنك #ستاندرد_تشارترد ارتفع بعد أن أعلن عن خطط لإعادة شراء أسهم تصل قيمتها إلى مليار دولار وذلك للمرة الأولى في 20 عاما على الأقل.



وكان سهم ايه.ام.اس من بين النقاط المضيئة وقفز 16%، ليدعم مؤشر قطاع التكنولوجيا بعد أن جاءت نتائج الربع الأول أعلى من التوقعات مع نظرة قوية للربع الثاني.