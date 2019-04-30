بورصة مصر: شركات تتقدم للحصول على ترخيص صانع السوق

قال رئيس #البورصة_المصرية محمد فريد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الخطط في ما يخص اتحاد البورصات العربية في الفترة القادمة هي وضع استراتيجية متكاملة للتعاون بين أسواق المنطقة.

وأضاف أن أهم محاور هذه الاستراتيجية هي كيفية الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن هناك تعاونا في مجال وضع "بيانات اعرف عميلك" بين بورصات المنطقة العربية.

فيما يخص تراخيص صانع السوق قال فريد "شركات تتقدم لهيئة الرقابة المالية للحصول على تراخيص #صانع_السوق، وتعديلات جديدة سيتم إدخالها على نظام "Short Selling" حتى يمكن تفعيله العام الحالي".

ويعرف نظام البيع على المكشوف بأنه "بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقصا الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء".

وأوضح أنه سيتم تأسيس شركة بورصة العقود قريبا.

وقال فريد إن شركتين أو ثلاث شركات قطاع خاص تطرح أسهمها فى البورصة العام الحالي برؤوس أموال متفاوتة.