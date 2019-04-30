7 مليارات ريال تداولات الأسهم السعودية والمؤشر فوق 9300 نقطة

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع وسط قيم وأحجام تداولات مرتفعة في جلسة استثنائية حيث تم تمديد فترة مزاد الإغلاق في سوق الأسهم السعودية "تداول"، إلى 20 دقيقة بدلاً من 10 دقائق.

نجح المؤشر في الإغلاق متخطيا مستوى المقاومة المهم عند 9300 نقطة، بمكاسب 0.30%، بقيم تداول 6.99 مليار ريال، هي الأعلى في نحو 9 أشهر، وأحجام تداول 216.9 مليون سهم.

المحللون كانوا يتوقعون دخول نحو 2.7 مليار ريال، خلال فترة مزاد الإغلاق.

المؤشر الرئيسي للسوق تلقى دعما من قطاع المواد الأساسية الذي ارتفع بنسبة 0.29%، النقل 1.1%، الإعلام والترفيه 1.68%، التطبيقات وخدمات التقنية 2.92%، الاستثمار والتمويل 0.44%.

وكانت شركة السوق المالية السعودية أعلنت أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة ليوم واحد تزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة "فوتسي راسل" يوم الأربعاء 1 مايو، بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء.

وستمثل المرحلة الثانية 15% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر "فوتسي راسل".